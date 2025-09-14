Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε την παρουσία της στο EuroBasket 2025 κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο μετά τη νίκη (92-89) επί της Φινλανδίας και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε πως όσο είναι στον πάγκο ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι και ο ίδιος στην ομάδα.

Ο Greek Freak ήταν εντυπωσιακός σε ακόμη ένα παιχνίδι οδηγώντας την Εθνική ομάδα στη νίκη και το μετάλλιο, λέγοντας τα εξής στη συνέντευξη Τύπου που ακολουθησε…

Για το χάλκινο μετάλλιο: «Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου και το έθνος μας. Είχαμε 16 χρόνια να πάρουμε μετάλλιο. Από την πρώτη μέρα προετοιμασίας δουλέψαμε σκληρά, μιλήσαμε από την πρώτη μέρα και πιστέψαμε στον κοινό σκοπό. Δεν αξίζεις τίποτα σε αυτή τη ζωή, πρέπει να το κερδίσεις. Όλοι ήταν προσηλωμένοι και δώσαμε τα πάντα εδώ και δύο μήνες. Το περιμέναμε πολλά χρόνια και νιώθουμε ανακούφιση.

Προσπαθώ να ζω στο παρόν. Ήταν κάτι που δεν είχα πετύχει στην καριέρα μου και είμαι πολύ χαρούμενος που το κατάφερα. Είναι κάτι πιο σημαντικό κι από το πρωτάθλημα του ΝΒΑ. Κι αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα, το Μιλγουόκι είναι μια υπέροχη πόλη, αλλά μιλάμε για 500-600 χιλιάδες ανθρώπους. Όταν μπορείς να κάνεις χαρούμενος 12 εκατομμύρια Έλληνες και να εμπνεύσεις πολλά παιδιά, είναι ακόμη μεγαλύτερο. Είμαι πολύ χαρούμενος που τα καταφέραμε. Ένα παιδιά που θα μας βλέπει στην τηλεόραση, μπορεί να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει μετάλλιο με την Εθνική του ομάδα, όπως πίστεψα κι εγώ βλέποντας παλιά την ελληνική ομάδα».

Για τον Σπανούλη: «Δεν θέλω να πιέσω τον κόουτς Σπανούλη, αλλά αν δεν είναι κι αυτός εδώ, δεν θα είμαι κι εγώ. Από τη στιγμή που είναι εδώ, είμαι κι εγώ. Είναι τόσο απλό. Βγάζει τον καλύτερο εαυτό σε μένα και στην ομάδα, έχει νοοτροπία νικητή και θέλω να μπορώ να είμαι με ανθρώπους που έχουν μεγαλείο, που ξέρουν να νικάνε και ξέρουν να σπρώχνουν μπροστά τους παίκτες τους και όλη την ομάδα».

Για την Εθνική ομάδα: «Κάθε καλοκαίρι ερωτεύομαι ξανά το μπάσκετ, λατρεύω την κουλτούρα, τα αποδυτήρια, τους συμπαίκτες μου, μιλάμε ελληνικά και τα λέω με ανθρώπους που ξέρω από παλιά, όπως ο Σλούκας, ο Παπανικολάου και ο Λαρεντζάκης που ήμασταν συμμαθητές. Ερωτεύομαι ξανά το παιχνίδι. Μακάρι να παίζαμε κι άλλο, να παίξουμε και το επόμενο καλοκαίρι, αν και δεν θα παίξουμε. Αγαπώ να εκπροσωπώ την Ελλάδα και είμαι πάντα έτοιμος να το κάνω».