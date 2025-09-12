Την απόκτηση του Ζοάο Μάριο με τη μορφή δανεισμού, μετά τη συμφωνία με τη Μπεσίκτας, ανακοίνωσε επισήμως η ΑΕΚ την Παρασκευή (12/9).

Η Ένωση κατάφερε να ολοκληρώσει τη μεταγραφική καμπάνια της με ένα δυνατό «χτύπημα» καθώς συμφώνησε με τη Μπεσίκτας για τον διεθνή Πορτογάλο χαφ, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα, πέρασε ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του.

«H ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζοάο Μάριο (João Mário Naval da Costa Eduardo) με μορφή δανεισμού από την Μπεσίκτας.

Ο Ζοάο Μάριο γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1993 στο Πόρτο και άρχισε το ποδόσφαιρο στην ακαδημία του φημισμένου συλλόγου της ομώνυμης πόλης, όμως σε πολύ μικρή ηλικία βρέθηκε στα τμήματα υποδομής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Εκανε επαγγελματικό ντεμπούτο με τον σύλλογο της πορτογαλικής πρωτεύουσας σε ηλικία 19 ετών, όμως η πρώτη ευκαιρία που του δόθηκε για να γίνει βασικός σε ομάδα της μεγάλης κατηγορίας, ήταν με τη Βιτόρια Σετούμπαλ τη σεζόν 2013-14.

Επέστρεψε στη Σπόρτινγκ το καλοκαίρι του 2014 και έγινε βασικός και αναντικατάστατος, κατακτώντας το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Πορτογαλίας το 2015. Κλήθηκε άμεσα από τον Φερνάντο Σάντος στην Εθνική Πορτογαλίας και αγωνίστηκε σε όλα τα ματς της θριαμβευτικής πορείας μέχρι την κατάκτηση του EURO 2016 στα γήπεδα της Γαλλίας.

Πέρασε μία τριετία 2016-2019 στην Ίντερ με 69 συμμετοχές και 4 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με έναν ενδιάμεσο δανεισμό στη Γουέστ Χαμ (2017-18). Ακολούθησαν δύο δανεισμοί σε Λοκομοτίβ Μόσχας (2019-20) και Σπόρτινγκ Λισαβόνας (2020-21) την οποία βοήθησε να κατακτήσει το πρώτο της πρωτάθλημα Πορτογαλίας μετά το 2002!

Την τριετία 2021-24 ο Ζοάο Μάριο ήταν βασικός και αναντικατάστατος στην Μπενφίκα και μαζί της πανηγύρισε το πρωτάθλημα και το Σούπερ Καπ Πορτογαλίας της σεζόν 2022-23, ενώ εκλέχθηκε μέσα στην καλύτερη ενδεκάδα της σεζόν στην Primeira Liga. Πολύ σημαντική στιγμή γι’ αυτόν ήταν το 3-3 της Μπενφίκα με την Ίντερ στη Λισαβόνα στη φάση των ομίλων του UEFA Champions League 2022-23, πετυχαίνοντας χατ-τρικ από το πρώτο ημίχρονο!

Πριν από ένα χρόνο δόθηκε δανεικός από την Μπενφίκα στην Μπεσίκτας, η οποία ενεργοποίησε το δικαίωμα αγοράς του τον περασμένο Ιούνιο. Μαζί της αγωνίστηκε σε 45 επίσημους αγώνες, σημειώνοντας δέκα γκολ.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ έχει 56 συμμετοχές με 3 γκολ με την Εθνική Πορτογαλίας, έχοντας αγωνιστεί μαζί της, εκτός από το EURO 2016, στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2018 και του 2022.

Ζοάο, καλώς ήρθες στην Οικογένεια της ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με την ομαδάρα Μας!», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.