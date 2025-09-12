Ο Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Ίντερ, είναι ένας παίκτης που αρέσει στον Παναθηναϊκό και βρίσκεται στη λίστα του για την επόμενη μεταγραφική περίοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στο «στόχαστρο» των «πράσινων» εδώ κι αρκετό καιρό.

Ο νεαρός διεθνής με όλα τα ηλικιακά κλιμάκια της Εθνικής Ομάδας από U17 έως U21, μετακόμισε στο Μιλάνο τον Ιανουάριο του 2021, αρχικά ως δανεικός απ’ τον Ατρόμητο (αντί 80.000 ευρώ) κι ένα χρόνο μετά -τον Ιανουάριο του 2022- με μόνιμη μεταγραφή 270.000 ευρώ, με τους «νερατζούρι» να προσθέτουν κι ένα μπόνους 650.000 ευρώ προς τους Περιστεριώτες εφόσον παίξει στην πρώτη ομάδα τους.

Η εξέλιξη του Αλεξίου στην Ίντερ ήταν σταθερή, καθώς έφτασε χρόνο με το χρόνο μέχρι την U20 και πέρσι έγινε αρχηγός της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα Primavera.

Κλήθηκε στην πρώτη ομάδα 4 φορές, χωρίς να κάνει ακόμα το ντεμπούτο τους με τους «μεγάλους» και σίγουρα η σταθεροποίησή του στην ανδρική ομάδα είναι αρκετά δύσκολη, λόγω της πληθώρας των επιλογών στο ρόστερ της Ίντερ.

Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον την περίπτωσή του, ακόμη και για το επόμενο μεταγραφικό «παράθυρο» εάν υπάρξουν ανακατατάξεις στην αμυντική γραμμή του «τριφυλλιού», με τους «πράσινους» να θέλουν να προσθέσουν ελληνικό στοιχείο και στο κέντρο της άμυνάς τους και να ισχυροποιήσουν κι άλλο τον ελληνικό «κορμό» τους.

Ο Αλεξίου είναι σ’ αυτές τις περιπτώσεις που τους απασχολούν έντονα για το μέλλον και εάν ωριμάσει στο μυαλό του 20χρονου άσου η προοπτική επιστροφής του στην Ελλάδα, θεωρείται δεδομένο πως ο Παναθηναϊκός θα κάνει κίνηση για να τον αποκτήσει έχοντας ήδη έναν πολύ καλό δίαυλο επικοινωνίας με την Ίντερ απ’ την υπόθεση του Γιώργου Βαγιαννίδη.