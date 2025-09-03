Οι άνθρωποι της Ίντερ πιστεύουν πολύ στο ταλέντο του Χρήστου Αλεξίου και η καλύτερη απόδειξη είναι το νέο πολυετές συμβόλαιο που υπέγραψε, όπως ανακοίνωσε το κλαμπ.

Ο 20χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στην Primavera, την ομάδα Νέων του συλλόγου, είναι αρχηγός της και σύμφωνα με τους Ιταλούς είναι ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει αρκετά στο μέλλον.

Αυτή, όπως φαίνεται, είναι η άποψη και των ανθρώπων των «νερατζούρι», οι οποίοι φρόντισαν να τον… δέσουν με νέο πολυετές συμβόλαιο, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του κλαμπ.

Ο Αλεξίου, για τον οποίο υπήρξε ενδιαφέρον από ομάδες της Serie A κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Ατρόμητου και το 2021 πήρε μεταγραφή στην Ίντερ και εντάχθηκε στην ακαδημία της.