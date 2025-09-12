Ο Τσέντι Όσμαν συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης της Τουρκίας την Παρασκευή (12/9) και το αν θα αγωνιστεί ή όχι κόντρα στην Εθνική Ελλάδας στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 θα κριθεί λίγο πριν το τζάμπολ.

Ο τραυματισμός του παίκτη του Παναθηναϊκού στον προημιτελικό με την Πολωνία είναι το μεγάλο πρόβλημα του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος δεν ξέρει ακόμη αν θα τον έχει ή όχι στη διάθεσή του.

Ο Όσμαν δεν προπονήθηκε ούτε την Πέμπτη (11/9) και τα μηνύματα δεν ήταν αισιόδοξα για την ομάδα του, την Παρασκευή όμως συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης της Τουρκίας, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να αγωνιστεί.

Αυτό θα αποφασιστεί λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, από το οποίο ο Όσμαν, όπως τόνισε στις δηλώσεις του ο Αταμάν, δεν θέλει με τίποτα να απουσιάσει.