Τα σενάρια για το μέλλον του Άντονι Μαρσιάλ στην ΑΕΚ συνεχίζονται, αφού μίαα από τις χώρες όπου οι μεταγραφές συνεχίζονται, έως τις 12 Σεπτεμβρίου, είναι το Μεξικό.

Εκεί φαίνεται πως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, από πλευράς Πούμας.

Τουλάχιστον αυτό αποκάλυψε ο έγκριτος ρεπόρτερ, Σέσαρ Λουίς Μέρλο. Όπως γράφει χαρακτηριστικά, ο σύλλογος της Liga MX βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Γάλλο άσο.

«Αγκάθι», όμως, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αποτελεί το υψηλό συμβόλαιο του παίκτη της ΑΕΚ.