Τα ζευγάρια των ημιτελικών του EuroBasket 2025 είναι πλέον γνωστά, με την Εθνική Ελλάδας να αντιμετωπίζει την Τουρκία το βράδυ -και όχι το απόγευμα- της Παρασκευής (12/9).

Με βάση το πρόγραμμα που είχε καταρτιστεί πριν την έναρξη της διοργάνωσης, ο ημιτελικός στον οποίο θα αναμετρηθούν η Ελλάδα και η Τουρκία θα έπρεπε να αρχίσει στις 17:00, το απόγευμα της Παρασκευής.

Τελικά, όμως, έχουμε αλλαγή. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και αυτή του Εργκίν Αταμάν θα κοντραριστούν στις 21:00 το βράδυ και στις 17:00 θα διεξαχθεί ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Γερμανία και Φινλανδία.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

Παρασκευή (12/9)

17:00 Γερμανία – Φινλανδία

21:00 Ελλάδα – Τουρκία