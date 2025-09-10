Παίκτης του Ολυμπιακού είναι πλέον ο Ζέιν Σίλκοτ-Ντιούμπερι, ο οποίος υπέγραψε το συμβόλαιό του και ανακοινώθηκε, με τη Μπόρνμουθ να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης.

Ο 20χρονος Άγγλος εξτρέμ, ο οποίος ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στα τμήματα υποδομής της Τσέλσι, ήταν από την Τρίτη (9/9) στην Αθήνα για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Όπως και έγινε δηλαδή, με την ΠΑΕ να επισημοποιεί την απόκτησή του με την ακόλουθη ανακοίνωση…

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ζέιν Σίλκοτ – Ντιούμπερι.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου 2005 και προέρχεται από τη Bournemouth, η οποία τον είχε εντάξει στο δυναμικό της τον Ιανουάριο του 2025 από την Chelsea.

Κατά τη θητεία του στην ακαδημία της Chelsea εκπροσώπησε την Αγγλία σε επίπεδο Κ15, Κ16 και Κ17.

Προτού ενταχθεί στην ομάδα του Λονδίνου ο 20χρονος ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της Norwich.

Ζέιν, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό».