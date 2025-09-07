Τον λόγο για τον οποίο αποφασίστηκε η απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο μετά τον αποκλεισμό από τη Μπενφίκα στα play off του Champions League ανέφερε ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Αλί Κοτς.

Ο Πορτογάλος προπονητής δεν τα πάει καλά εδώ και χρόνια καθώς σε όποια ομάδα κι αν υπογράφει το τέλος είναι το ίδιο, δηλαδή η απόλυση. Και ακριβώς αυτό έγινε και στην Τουρκία, κάτι παραπάνω από ένα χρόνο μετά την πρόσληψή του.

Όπως και να έχει, ο πρόεδρος της Φενέρ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο θέμα και εξήγησε για ποιο λόγο αποφασίστηκε η απόλυση Μουρίνιο.

«Ήταν μια επώδυνη αποχώρηση…. Είχαμε καλή χημεία, το να τον φέρουμε στην Φενέρμπαχτσε ήταν ήδη μια μεγάλη επιτυχία. Πάνω απ’ όλα, για εμένα ήταν δύσκολο να αποχωριστώ κάποιον που θεωρούσα φίλο μου. Ξέραμε όμως ότι παίζει με έμφαση στην άμυνα, γι’ αυτό στο τέλος της σεζόν συζητήσαμε την ανάγκη να παίξουμε πιο επιθετικά. Το DNA μας είναι να σκοράρουμε 99 γκολ και να συγκεντρώνουμε 99 βαθμούς», είπε αρχικά ο Κοτς και συνέχισε.

«Ο τρόπος με τον οποίο ήρθε ο αποκλεισμός από την Μπενφίκα είναι απαράδεκτος. Διώξαμε τον Μουρίνιο, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό το ρόστερ μπορεί να παίξει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Το στιλ που έφερε ο Μουρίνιο ίσως λειτουργεί στην Ευρώπη, αλλά στην Τουρκία πρέπει να κυριαρχούμε επί των αντιπάλων μας».