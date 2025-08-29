Η Φενέρμπαχτσε αποφάσισε να απομακρύνει από την τεχνική ηγεσία τον Ζοσέ Μουρίνιο μετά το γεγονός ότι η ομάδα δεν προκρίθηκε στο Champions League.
Η ανακοίνωση της τουρκικής ομάδας αναφέρει: «Χωρίσαμε τους δρόμους μας με τον Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος ήταν προπονητής της επαγγελματικής μας ομάδας ποδοσφαίρου από τη σεζόν 2024-2025. Τον ευχαριστούμε για τις προσπάθειές του για την ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη μελλοντική του καριέρα».
Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4