Το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18, το οποίο διεξάγεται στη Μάλτα, θα διεκδικήσει η Εθνική Νεανίδων στο πόλο καθώς συνέτριψε με 18-10 την Ιταλία στον ημιτελικό και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στον τελικό.

Μετά το 4-4 των πρώτων έξι λεπτών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βελτίωσε την άμυνά του, πήρε προβάδισμα 6-4 στο τέλος της πρώτης περιόδου και στη συνέχεια άρχισε να αυξάνει τη διαφορά (9-5, 12-6, 14-7), για να φτάσει με εμφατικό τρόπο στη νίκη.

Πέραν της Κρασσά, εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν επίσης οι Ανδρονίκη Καραγιάννη και Δέσποινα Δρακωτού και Ραφαέλα Σαλταμανίκα, ενώ πολύ καλή απόδοση είχε και η τερματοφύλακας Νικολέτα Κυριακοπούλου, που μάλιστα απέκρουσε και πέναλτι στο τρίτο οκτάλεπτο.

Στον τελικό η εθνική θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, από την οποία έχει γνωρίσει τη μοναδική ήττα της στη διοργάνωση (13-9), στην Α΄ φάση. Η «ρόχα» νίκησε νωρίτερα την Ουγγαρία με 18-14, πετυχαίνοντας δέκα γκολ στο δεύτερο οκτάλεπτο (κι ενώ στο πρώτο έχανε 3-0)!

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 4-2, 5-3, 3-1

Η σύνθεση της Εθνικής ομάδας: Σάλεχ, Καραγιάννη 4, Κουνδουράκη, Μπίκου, Δρακωτού 3, Ελμισιάν 1, Κλαψιανού, Κρασσά 6, Σταυρίδου, Μπιτσάκου, Ντούλη, Σαλταμανίκα 4, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη.