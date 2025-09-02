Έως και τη 10η Σεπτεμβρίου 2025 θα μπορούν οι φίλοι της ΑΕΚ να προμηθευτούν εισιτήρια διαρκείας, όπως ανακοίνωσε η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.

Αναλυτικά:

«Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-2026 συνεχίζεται!

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική σεζόν παρατείνεται έως και τη 10η Σεπτεμβρίου 2025.

Ανταποκρινόμενοι στο ενδιαφέρον και στην αφοσίωση των φιλάθλων, προσφέρουμε επιπλέον χρόνο για την εξασφάλιση μιας θέσης στην OPAP Arena σε όσους και όσες επιθυμούν να στηρίξουν την ομάδα μας σε κάθε εντός έδρας αναμέτρηση του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΑΕΚ ευχαριστεί θερμά τον κόσμο της για την έμπρακτη στήριξή του και την τρέχουσα σεζόν, καθώς δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεσή του να βρίσκεται δυναμικά στο πλευρό της ομάδας μας σε κάθε στιγμή.