Την πρώτη της νίκη στο EuroBasket 2025 πανηγύρισε η Σλοβενία με το 86-69 επί του Βελγίου, με τον Λούκα Ντόντσιτς να γίνεται μόλις ο 5ος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που πέτυχε triple double.

Ο σούπερ σταρ των Σλοβένων ήταν εντυπωσιακός και στα πρώτα δύο παιχνίδια αλλά δεν είχε καμία βοήθεια από τους συμπαίκτες του, με συνέπεια να έρθουν δύο ήττες. Στην 3η αγωνιστική, όμως, έσπασε το ρόδι.

Με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ σε 30 λεπτά συμμετοχής ο Ντόντσιτς ήταν ο απόλυτος ηγέτης της Σλοβενίας και την οδήγησε στη νίκη με 86-69 και τα χαμόγελα επανήλθαν στις τάξεις της ομάδας του.

Σε ό,τι αφορά τους άλλους τέσσερις παίκτες που είχαν κάνει triple double σε Eurobasket, ήταν οι Στόγιαν Βράνκοβιτς (1993), Τόνι Κούκοτς (1995), Ράρες Μαντάτσε (2017) και Ματέουζ Πονίτκα (2022).

Τα δεκάλεπτα: 16-10, 43-31, 64-48, 86-69