Τα τυπικά απομένουν, πλέον, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μίλος Πάντοβιτς στον Παναθηναϊκό, μετά τη συμφωνία με τη Μπάτσκα Τόπολα, καθώς ο παίκτης βρίσκεται στην Αθήνα.

Ο 23χρονος Σέρβος φορ είναι ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν οι άνθρωποι των «πράσινων» και αποφάσισαν να προχωρήσουν στην απόκτησή του ώστε να υπάρχει ακόμη μία λύση για την επιθετική γραμμή, με δεδομένο ότι δεν είναι σίγουρη η ανανέωση του συμβολαίου του Γερεμέγεφ, το οποίο ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο.

Ο Παναθηναϊκός δεν άργησε να έρθει σε συμφωνία με τη Μπάτσκα Τόπολα και το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) ο Πάντοβιτς προσγειώθηκε στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές, κάνοντας και τις πρώτες του δηλώσεις.

«Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Πήρα την απόφαση γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα και νιώθω τιμή να είμαι εδώ. Δεν είχα καμία αμφιβολία για να έρθω εδώ. Από την πρώτη στιγμή ήθελα να βρεθώ στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό», είπε αρχικά ο Σέρβος φορ, ο οποίος ρωτήθηκε για αν μίλησε με κάποιον παίκτη της ομάδας ή κάποιον συμπατριώτη του για να πάρει πληροφορίες.

«Δεν μίλησα με κανέναν, γιατί ταξίδεψα σήμερα και ήξερα ότι έχουν να προετοιμαστούν για το αυριανό παιχνίδι. Θέλω να ευχηθώ καλή τύχη στην ομάδα για τον αυριανό αγώνα του Πρωταθλήματος. Γνωρίζω τους Τζούρισιτς και Μλαντένοβιτς, δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί τους αλλά μετά το παιχνίδι θα τα πούμε», ήταν η απάντηση του Πάντοβιτς, ο οποίος ρωτήθηκε και για τους στόχους του.

«Έχω μεγάλους στόχους, για αυτό ήρθα εδώ. Αυτή την στιγμή θα πω ότι πρώτα θέλω να μιλήσω με τον προπονητή και με τους συμπαίκτες μου. Ήρθα εδώ για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά αφού μιλήσω με προπονητή και συμπαίκτες θα θέσω τους στόχους μου», ήταν τα λόγια του.