Η Κύπρος ήταν γηπεδούχος, η Βοσνία όμως είναι πολύ πιο δυνατή ομάδα και το απέδειξε παίρνοντας τη νίκη με 91-64 για την 1η αγωνιστική του 3ου ομίλου του EuroBasket 2025.

«Κλειδιά» της επιτυχίας για τη Βοσνία που δεν αισθάνθηκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης την… ανάσα της Κύπρου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η άμυνα του πρώτου ημιχρόνου (περιόρισε στους 26 πόντους τους αντίπαλους), η υπεροχή στα ριμπάουντ (48 έναντι 36) και η ευστοχία από μέση και μακρινή απόσταση.

Κορυφαίος των νικητών ο Γιουσούφ Νούρκιτς των Γιούτα Τζαζ με 18 πόντους, ενώ από την Κύπρο ξεχώρισε ο Κωνσταντίνος Σιμιτζής με 22.

Τα δεκάλεπτα: 23-13, 47-26, 58-49, 91-64

Βοσνία (Μπεκίρ): Νούρκιτς 18 (2), Ρόμπερσον 8 (2), Αλιμπέγκοβιτς 10 (2), Αρσλάναγκιτς, Άτιτς 8 (2), Γκέγκιτς 10 (2), Πενάβα 7, Λάζιτς 7 (1), Χρέλια 4, Βράμπατς 10 (2), Καμένιας 9.

Κύπρος (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής 22 (5), Πασσιαλής 4, Μιχαήλ 5 (1), Ηλιάδης 5 (1), Χριστοδούλου, Γιουνγκ, Γιανναράς, Κυμής, Τίγκας 12 (2), Γουίλις 9 (1), Στυλιανού 7 (1).