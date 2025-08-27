Με τον Γιόκιτς να έχει 11 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 24 λεπτά, η Σερβία δεν χρειάστηκε να φορτσάρει για να… διαλύσει με 98-64 την Εσθονία στη Ρίγα, για την 1η αγωνιστική των ομίλων του EuroBasket 2025.

Οι Σέρβοι, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, βασίστηκαν στη διάρκεια που έδειξαν σε άμυνα και επίθεση από το τζάμπολ της αναμέτρησης, εξασφαλίζοντας από το πρώτο δεκάλεπτο ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 20 πόντων (31-12 στο 10΄) και μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Μέχρι το 30΄ η μεγάλη των «Πλάβι σχολή» έδωσε ρεσιτάλ παραγωγικότητας (έκλεισε την τρίτη περίοδο με 86 πόντους) και στον… επίλογο κατέβασε ταχύτητα, απέναντι στους αδύναμους Εσθονούς.

Ο αστέρας των Ντένβερ Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς, άγγιξε το τριπλ νταμπλ σε 24 λεπτά συμμετοχής με 11 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ την επίθεση οδήγησε ο Νίκολα Γιόβιτς με 18 πόντους. Ο Φιλίπ Πετρούσεβ πρόσθεσε 12 πόντους, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς 11, Αλέκσα Αβράμοβιτς 13. Από την Εσθονία πάλεψε ο Χένρι Ντρελ με 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 32-12, 56-29, 86-44, 98-64