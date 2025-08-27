Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει την Πέμπτη (28/8) να πάρει την πρόκριση για τη League Phase του Europa Conference League μετά το 1-1 με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες και ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, το οποίο όμως δεν θα επηρεάσει την εξέλιξη της σεζόν.

Το αποτέλεσμα στον πρώτο αγώνα ήταν θετικό για τους «κιτρινόμαυρους» που θα πρέπει, πλέον, να νικήσουν στην OPAP Arena για να πάρουν την πρόκριση, με τον προπονητή τους να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

«Έχουμε φτάσει στο τελευταίο παιχνίδι πριν ξεκινήσει η League Phase. Στις Βρυξέλλες φέραμε ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα, αλλά η ρεβάνς είναι ανοικτή. Παίζουμε με μια πολύ δυνατή και ιστορική ομάδα, με την οποία μεγαλώσαμε. Έχει νέους και ταλαντούχους παίκτες, αλλά και έμπειρους, έναν καλό συνδυασμό. Θα πρέπει να προσέχουμε τα λάθη μας, να μην επαναληφθούν γιατί μπορεί να τιμωρηθούν. Αν μου λέγανε πριν τη σεζόν ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο παίζοντας στην έδρα μας θα είχα υπογράψει.

Ενημερώθηκα ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Θα μας δώσει δύναμη. Πρέπει να παίξουμε υπεύθυνα, να είμαστε δυνατοί, χωρίς λάθη και να παίξουμε συγκεντρωμένα. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά και να παλέψουμε σε κάθε μέρος του γηπέδου δίνοντας τις μάχες μας. Έχουμε την ευκαιρία μας, αλλά θα πρέπει να παλέψουμε πολύ για αυτό».

Για το αν οι απαιτητικές ομάδες που αντιμετώπισε η ΑΕΚ στους προηγούμενους γύρους δυνάμωσαν πνευματικά την ομάδα του ακόμα περισσότερο ενόψει των δύο… τελικών με την Άντερλεχτ: «Σίγουρα, ήταν καλές ομάδες και μας δυνάμωσαν πάρα πολύ. Μας έδωσαν δύναμη να συνεχίσουμε. Είμαστε δύο ομάδες που αξίζουμε να είμαστε στο Conference League, αλλά δυστυχώς μία θα περάσει. Ελπίζω να είμαστε εμείς».

Για το αν συμμερίζεται την άποψη ότι το αυριανό ματς είναι η μισή χρονιά για την ΑΕΚ: «Όχι, δεν θα το έλεγα ότι είναι η μισή χρονιά. Θα είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας, αλλά εφόσον έχουμε ένα πρότζεκτ δεν μπορούμε να εστιάσουμε σε ένα παιχνίδι και να πούμ ότι χάθηκε όλη η σεζόν. Σίγουρα όμως θα είναι ένα σημαντικό παιχνίδι».

Για το αν υπάρχει περιθώριο αισιοδοξίας για τους αμφίβολους παίκτες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους: «Έχουμε κάποιες απώλειες. Ο Μάνταλος είναι τιμωρημένος και κάποιοι τραυματίες. Μερικοί θα είναι έτοιμοι και κάποιοι όχι. Έχω μια καθαρή εικόνα γι’ αυτό».

Για το αν θα ήθελε στο αυριανό ματς έναν διαφορετικό ρυθμό σε σχέση με εκείνον του παιχνιδιού στις Βρυξέλλες: «Σίγουρα κάποιοι παίκτες σημαντικοί που κοντρολάρουν τον ρυθμό στο κέντρο δεν θα είναι διαθέσιμοι. Αλλά θα υπάρχουν άλλοι που θα πρέπει να το κάνουν. Η Άντερλεχτ παίζει με ρυθμό και ένταση. Και σε εμάς μας αρέσει, αλλά θα πρέπει να τραβάμε χειρόφρενο και να το κοντρολάρουμε. Πρέπει να μην παρασυρθούμε και κάποιες στιγμές θα πρέπει να πατήσουμε το φρένο, να οργανωθούμε και να παίξουμε διαφορετικά. Σίγουρα θα παίξουν σημαντικό ρόλο οι καιρικές συνθήκες. Για αυτό στις βόρειες χώρες παίζουν με ένταση και στις πιο θερμές πιο τεχνικά. Αλλιώς είναι να παίζεις με τις θερμοκρασίες των Βρυξελλών και αλλιώς της Αθήνας».

Για το ότι έχει καταφέρει να κερδίσει τον κόσμο της ομάδας στο ξεκίνημα: «Έχω τρεις μήνες εδώ. Είναι ένα καινούργιο πρότζεκτ, που δείχνει ότι πάει πολύ καλά. Η ομάδα βελτιώνεται παρά τις αλλαγές που γίνονται. Προσπαθώ να δουλεύω με τους παίκτες και με όλους όσους ασχολούνται με την ομάδα. Όλοι αρχίζουν και πιστεύουν στο πρότζεκτ. Η σεζόν δεν είναι ένα σπριντ, θα δούμε στο τέλος της σεζόν το αποτέλεσμα. Δουλεύουμε μέρα με τη μέρα ώσπου να φτάσουμε στο αποτέλεσμα».