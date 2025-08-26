Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε, τον περασμένο Μάιο, sold out στα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2025-26, παρ’ όλα αυτά με νεότερη ενημέρωση έκανε γνωστό ότι θα κυκλοφορήσουν κάποια ελάχιστα επιπλέον.

Οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» φρόντισαν να εξαντλήσουν τα εισιτήρια διαρκείας που κυκλοφόρησαν για τη φετινή σεζόν, τώρα όμως κάποιοι, ελάχιστοι, θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να προμηθευτούν τη σχετική κάρτα, με την ενημέρωση της ΠΑΕ να αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι ύστερα από το sold out των εισιτηρίων διαρκείας που ανακοινώθηκε στις αρχές Μάιου, θα κυκλοφορήσουν ελάχιστα εισιτήρια διαρκείας, σε διάφορες θύρες, την Τετάρτη 27/8 και ώρα 13:00, που προέκυψαν από τις ανάγκες της UEFA για το Champions League.

Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται η αγορά της κάρτα μέλους του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού ανά εισιτήριο διαρκείας, όπου μπορείτε να την προμηθευτείτε από το www.olympiacossfp.gr».