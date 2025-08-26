Η Stoiximan Super League 2025-26 άρχισε και ο Στεφάν Λανουά, ως επικεφαλής της ΚΕΔ, επέστρεψε στο σχολιασμό των επίμαχων φάσεων της αγωνιστικής, εστιάζοντας στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό.

Η Ένωση πήρε τη νίκη με 2-0 στην OPAP Arena, το πέναλτι όμως που κέρδισε με τον Ζίνι και μετέτρεψε σε γκολ ο Μάνταλος προκάλεσε συζητήσεις. Συζητήσεις που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, όμως, σύμφωνα και με τον Λανουά, ο οποίος τόνισε ότι ήταν σωστή η απόφαση του διαιτητή.

«Σε αυτήν την περίπτωση, μετά από σουτ προς το τέρμα ο αμυνόμενος κάνει ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα πατώντας στο πόδι του αντιπάλου του ενώ η μπάλα είναι εντός παιχνιδιού. Κάθε επαφή μετά από σουτ δεν είναι πάντα πέναλτι. Μόνο αν το μαρκάρισμα είναι ριψοκίνδυνο ή σοβαρό φάουλ.

Από τη στιγμή που ο διαιτητής θεώρησε ότι είναι ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα, και η επιτροπή διαιτησίας συμφωνεί, έπρεπε να δείξει και κίτρινη κάρτα, πράγμα που δεν έκανε», είπε για τη σχετική φάση ο αρχιδιαιτητής, ο οποίος σχολίασε και το μαρκάρισμα στον Μουκουντί, σε φάση που οι «κιτρινόμαυροι» ζήτησαν πέναλτι, στο ίδιο παιχνίδι.

«Σε αυτή την περίπτωση ο αμυνόμενος (νο5) κατά τη διάρκεια σέντρας πραγματοποιεί φάουλ κρατώντας/αγκαλιάζοντας τον αντίπαλο χωρίς να προσπαθεί να παίξει την μπάλα. Περιμένουμε από τον διαιτητή πρώτα να υποδείξει το πέναλτι και στη συνέχεια να το ακυρώσει, επειδή έχει προηγηθεί περίπτωση οφσάιντ. Επειδή το οφσάιντ εδώ είναι γεγονός και δεν χρήζει ανάλυσης, δεν χρειάζεται έλεγχος της φάσης στην οθόνη», ήταν τα λόγια του Γάλλου.