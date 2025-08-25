Μία ανάσα από τη μεταγραφή του 21χρονου επιθετικού από τη Σουηδία, Αμπντουλί Μανέ, βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Ο σύλλογος ενημέρωσε τον ποδοσφαιριστή πως μπορεί να πετάξει για την Ελλάδα άμεσα, για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μετακίνησής του στους νταμπλούχους Ελλάδος

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Σουηδία, ο παίκτης είναι πιθανό να βρίσκεται σήμερα ή αύριο στη χώρα μας, για να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ισχυρό ενδιαφέρον για τον παίκτη υπήρξε από την Μπασακσεχίρ, με πρόταση ύψους περίπου 3,3–3,5 εκατ. ευρώ, που η Μιάλμπι απέρριψε. Στη λίστα των «μνηστήρων» βρίσκονταν και ομάδες της Premier League όπως οι Γουλβς, Μπράιτον, Μπόρνμουθ και Μπέρνλι.