Ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Στέφανος Τζίμας είναι δύο παίκτες από τους οποίους περιμένει πολλά η Μπράιτον και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι πρωταγωνιστούν ξανά στα social media του κλαμπ.

Η αγγλική ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν, με τους δύο νεαρούς Έλληνες επιθετικούς να ανυπομονούν για το ντεμπούτο τους στην Premier League. Μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα, όμως, κάνουν καθημερινά προπονήσεις με τους συμπαίκτες του και γενικά απολαμβάνουν την παρουσία τους στην Αγγλία, όπως δείχνει και το νέο βίντεο στα social media του κλαμπ.

Η Μπράιτον επέλεξε τους Κωστούλα και Τζίμα για να απαντήσουν στις ερωτήσεις που είχαν να τους κάνουν οι φίλαθλοι, με τους δύο παίκτες να απαντάνε και να το διασκεδάζουν πολύ, δείχνοντας έτσι και την άριστη ψυχολογική κατάστασή τους.

Αμφότεροι απάντησαν πως το αγαπημένο τους φαγητό είναι το παστίτσιο, ο Τζίμας τόνισε ότι ανυπομονεί να αγωνιστεί στο Emirates της Άρσεναλ, ο Κωστούλας είπε πως αν δεν γίνει ποδοσφαιριστής θα ήθελε να ασχοληθεί με τις ελιές ενώ και οι δύο επέλεξαν την Αγγλία ως ιδανικό αντίπαλο της Ελλάδας στον… τελικό του Μουντιάλ 2026.

Ο Τζίμας, στη συνέχεια, είπε πως το είδωλό του είναι ο Μίροσλαβ Κλόζε, ο παλαίμαχος Γερμανός επιθετικός που ήταν και προπονητής του στη Νυρεμβέργη, ενώ ο Κωστούλας επέλεξε ως καλύτερή του στιγμή στον Ολυμπιακό την κατάκτηση του νταμπλ και φυσικά το πρώτο του γκολ.

You asked… they delivered! 🤝



Our Greek duo took some time during pre-season to answer your best questions! 👀🇬🇷