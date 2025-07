Πλήθος κόσμου βρέθηκε την Παρασκευή στην τελετή αγρυπνίας στη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ, οι οποίοι σκοτώθηκαν την Πέμπτη ύστερα από σύγκρουση του υπερπολυτελούς αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν.

Ο πατέρας, η μητέρα και η σύζυγος του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ έφτασαν μαζί στην εκκλησία στο Γκοντόμαρ, εκεί που βρίσκονται οι σοροί των Αντρέ και Ντιόγκο Ζότα.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, εξέφρασε την οδύνη του μετά τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα. «Είμαι πραγματικά ανίκανος να μιλήσω», γράφει. «Μέχρι χθες, δεν πίστευα ποτέ ότι θα υπήρχε κάτι που θα με τρόμαζε στην επιστροφή μου στη Λίβερπουλ μετά το διάλειμμα. Οι συμπαίκτες έρχονται και φεύγουν, αλλά όχι έτσι. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδεχτούμε ότι ο Ντιόγκο δεν θα είναι εκεί όταν επιστρέψουμε. Οι σκέψεις μου είναι με τη σύζυγό του, τα παιδιά του και φυσικά τους γονείς του που έχασαν ξαφνικά τα παιδιά τους. Όσοι είναι κοντά στον Ντιόγκο και τον αδελφό του Αντρέ χρειάζονται όλη την υποστήριξη που μπορούν να λάβουν. Δεν θα ξεχαστούν ποτέ».

I am truly lost for words. Until yesterday, I never thought there would be something that would frighten me of going back to Liverpool after the break. Team mates come and go but not like this. It’s going to be extremely difficult to accept that Diogo won’t be there when we go… pic.twitter.com/TIEzpjOABr