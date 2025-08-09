Νυχτερινή ρίψη νερού έκανε πιλότος Canadair στη χθεσινή φωτιά στην Κερατέα.

Η αποστολή θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς η πτήση σε χαμηλό ύψος μέσα σε καπνό και χωρίς το φως της ημέρας αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για τους πιλότους.

Ωστόσο, ο πιλότος του Candair αψήφησε τους κινδύνους αυτούς, βοηθώντας σημαντικά τις επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Για την προσπάθεια αυτή μίλησε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

«Όπως γνωρίζουμε, τα Canadair πετάνε μόνο από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση, ωστόσο η λάμψη του φεγγαριού φαίνεται πως χθες βελτίωσε την ορατότητά τους. Οι νυχτερινές ρίψεις νερού απαιτούν μεγάλη ικανότητα, δεν συνίσταται, αλλά αυτές οι ρίψεις ήταν που περιόρισαν το μέγεθος της φωτιάς το βράδυ», είπε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

«Είναι άνθρωποι που ξέρουν τι κάνουν, έχουν τον σεβασμό μας και την ευγνωμοσύνη. Κάποιες φορές οι πιλότοι παίρνουν υπερβολικά ρίσκα», κατέληξε ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

