Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώθηκε και οι ομάδες περιμένουν την έναρξη των play off, με τη λίγκα να δημοσιεύει ένα απολαυστικό βίντεο με τις 100 καλύτερες φάσεις μέχρι τώρα.

Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην 1η θέση και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στα play off, ο Παναθηναϊκός τερμάτισε στην 3η και θα κοντραριστεί με την Αναντολού Εφές και γενικά υπάρχει αναμονή για τα Play In πριν αρχίσουν τα play off.

Για να κάνει, επομένως, λιγότερο… κουραστική για τους φιλάθλους αυτή την αναμονή, η Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο με τις 100 καλύτερες φάσεις της κανονικής περιόδου. Φάσεις με πολύ θέαμα, με τις ελληνικές ομάδες να έχουν δυνατή εκπροσώπηση και σε αυτό.