Η Σάντος έχει εντείνει τις προσπάθειές της για να αποκτήσει τον Νίκλας Ελίασον από την ΑΕΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βραζιλία, οι δύο ομάδες έχουν προχωρήσει πέρα από τις αρχικές διερευνητικές επαφές και βρίσκονται πλέον σε πιο αναλυτικές διαπραγματεύσεις. Η Σάντος έχει αυξήσει την προσφορά της, φτάνοντας στα πέντε εκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσό μπορεί να φτάσει και στα έξι εκατομμύρια.

O Santos retomou as conversas por Niclas Eliasson, ponta direita sueco de 29 anos do AEK. Ele é filho de mãe brasileira.



O Peixe tenta convencer o AEK, que faz jogo duro para liberar o jogador. A pedida é de cerca de 5M€ pelo atleta, com pagamento parcelado.



