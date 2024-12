Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα κινείται ο ελληνικός αθλητισμός, με τους συλλόγους και τους αθλητές να εκμεταλλεύονται το σύντομο αγωνιστικό διάλειμμα για να στείλουν τις ευχές τους και να δημιουργήσουν απολαυστικά βίντεο, όπως το καθιερωμένο εορταστικό του ΠΑΟΚ.

Ανάλογα βίντεο ανέβασαν στα social media οι μεγάλοι αθλητικοί σύλλογοι, όπως αυτό που μοιράστηκε ο Ολυμπιακός την Παραμονή των Χριστουγέννων, με ένα “This or That” των παικτών του.

Στο βίντεο συμμετέχουν τρεις παίκτες των «ερυθρολεύκων», ο Γιώργος Μασούρας, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης και ο Παναγιώτης Ρέτσος, που καλούνται να κάνουν δύο επιλογές σε διάφορα «διλήμματα» κάθε φορά. Στο τέλος του παιχνιδιού, οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού έστειλαν τις θερμότερες ευχές τους στον κόσμο για καλές γιορτές.

🔴⚪🎄 This or That 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗮𝗰𝗼𝘀’ Christmas edition



𝙈𝙖𝙨𝙤𝙪𝙧𝙖𝙨 / 𝙍𝙚𝙩𝙨𝙤𝙨 / 𝙏𝙯𝙤𝙡𝙖𝙠𝙞𝙨



⬅️🤔➡️ pic.twitter.com/hIi7WkQTwS — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 24, 2024

Η προπόνηση του μπασκετικού Ολυμπιακού με την Οne Team

Και ο μπασκετικός Ολυμπιακός όμως μοιράστηκε τη δική του ευχή, ανημέρα των χριστουγέννων, εκφράζοντας την επιθυμία για γαλήνη και χαρά σε όλους.

«Καλά Χριστούγεννα! Ας φέρει το πνεύμα των Χριστουγέννων γαλήνη και χαρά στις καρδιές σας και στις οικογένειές σας!», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση της ομάδας του Πειραιά.

💫 May the spirit of Christmas bring peace and happiness to your heart and home. Merry Christmas!



💫 Καλά Χριστούγεννα! Ευχή μας είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων να φέρει γαλήνη και χαρά στις καρδιές και στις οικογένειές σας!#OlympiacosBC #MerryChristmas pic.twitter.com/pvcDK4p6G6 — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 24, 2024

Μάλιστα, χθες Τρίτη, παραμονή Χριστουγέννων, οι μπασκετμπολίστες του Ολυμπιακού συμμετείχαν στην τελευταία προπόνηση του One Team, σκορπίζοντας εορταστικά μηνύματα και «ερυθρόλευκο» πνεύμα Χριστουγέννων. Θυμίζουμε ότι το ONE TEAM είναι το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης της Euroleague, το οποίο ξεκίνησε το 2012 με τη συμμετοχή 8 ομάδων (Ολυμπιακός, Ρεαλ Μαδρίτης, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Αρμάνι Μιλάνο, Ουνικάχα Μάλαγα, Αναντολού Εφές, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Άλμπα Βερολίνου). Από το 2012, όταν και ξεκίνησε το πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες ομάδες έχουν αυξηθεί και σήμερα το ONE TEAM αριθμεί άμεσα και έμμεσα περίπου 23.000 άτομα.

Στόχος του προγράμματος είναι κάθε ομάδα να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες από το πρόβλημα της περιθωριοποίησης που μπορεί να εισπράττουν.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μοιράστηκε ένα βίντεο από την ξεχωριστή αυτή στιγμή, όπου πρωταγωνίστησαν οι Σάσα Βεζένκοφ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Σακίλ ΜακΚίσικ. Μαζί με τους αθλητές του ΚΕΕΠΕΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ και του ΕΕΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, καθώς και μικρούς φίλους της ομάδας, έζησαν τη χαρά της συνύπαρξης και της αλληλεγγύης.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρει:

«Για εμάς, τα “ερυθρόλευκα” Χριστούγεννα σημαίνουν χαρά, αγάπη και αλληλοσεβασμό!

Στην προπόνηση, όλοι έγιναν μια παρέα, παίζοντας, γελώντας και διασκεδάζοντας. Απέδειξαν πως η διαφορετικότητα δεν είναι εμπόδιο όταν υπάρχει αγάπη και αποδοχή.

Μετά τις δραστηριότητες, ο Σακίλ ΜακΚίσικ οδήγησε την παρέα στη Fun Fan Zone, όπου απόλαυσαν έναν πλούσιο μπουφέ που προσφέρθηκε από τους χορηγούς μας, ALFA PASTRY & HEALTHY HABITS.

Αφού γέμισαν ενέργεια, το παιχνίδι συνεχίστηκε με ενθουσιασμό, και στο τέλος όλοι αντάλλαξαν ευχές, δώρα και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη νέα χρονιά.

Από την οικογένεια του One Team, ευχές για Καλά Χριστούγεννα, Καλή Χρονιά και εις το επανιδείν!»

Από την πλευρά τους, οι αθλητές του Παναθηναϊκού Α.Ο. συμμετείχαν στο πιο γιορτινό challenge, καθώς μοιράστηκαν μαζί μας, τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα για εκείνους και αποκαλύπτουν την αγαπημένη τους παράδοση.

Ο «ατσάλινος» Λεσόρ

Ίσως τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα της καριέρας του περνάει ο Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει το κάταγμα περόνης που αποκόμισε στον αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπασκόνια και το βράδυ της Τρίτης, παραμονή Χριστουγένων δημοσίευσε μία φωτογραφία του. «Καλά Χριστούγεννα σε όλους», ήταν το μήνυμά του, το οποίο θέλησε να μοιραστεί μέσω social media.

Τις δικές του ευχές έστειλε ο Εργκίν Αταμάν:

«Καλά Χριστούγεννα σε όλους που γιορτάζουν: Τους ακόλουθούς μου και τους οπαδούς στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Σας εύχομαι μία χαρούμενη και ειρηνική νέα χρονιά. Μακάρι το 2025 να είναι γεμάτο υγεία, χαρά, φιλία και ειρήνη για όλους», αναφέρει στο μήνυμά του, ο κόουτς των Πρασίνων.

Ο απολαυστικός Καντσελιέρι

Την παραμονή των Χριστουγέννων, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ παρουσίασε ένα γιορτινό βίντεο με πρωταγωνιστές τους παίκτες της ομάδας και τον προπονητή, Μάσιμο Καντσελιέρι.

Στο βίντεο, οι «ασπρόμαυροι» απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούσαν τα Χριστούγεννα, μοιράστηκαν αγαπημένες τους αναμνήσεις και απόλαυσαν παραδοσιακά γλυκά, όπως κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Μάλιστα, οι ξένοι παίκτες δοκίμασαν να προφέρουν τις ονομασίες αυτών των ελληνικών γλυκών, προσθέτοντας μια δόση χιούμορ στο εορταστικό κλίμα.

Με κιτρινόμαυρα σκουφάκια στην ΑΕΚ

Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, και τους παίκτες της ΑΕΚ, που έστειλαν τις χριστουγεννιάτικες ευχές τους στους φιλάθλους της ομάδας, ο καθένας στη δική του γλώσσα. Ο Ματίας Αλμέιδα και οι συνεργάτες του, με εορταστική διάθεση, ευχήθηκαν στα ελληνικά, φορώντας κιτρινόμαυρα σκουφάκια.

Η Ένωση δημοσίευσε στο επίσημο κανάλι της στο YouTube ένα ζεστό και χαρούμενο βίντεο με τους παίκτες και τον Αργεντινό προπονητή.

Οι ποδοσφαιριστές αντάλλασσαν ευχές πετώντας ο ένας στον άλλο ένα δώρο, ενώ ο Ματίας Αλμέιδα και οι συνεργάτες του έδωσαν το δικό τους εορταστικό μήνυμα, με το κιτρινόμαυρο σκουφί να συμπληρώνει την εορταστική ατμόσφαιρα.