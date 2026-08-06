Στη σύλληψη μίας 46χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ κατά την έρευνα που ακολούθησε κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα ηρωίνης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης 5 Αυγούστου 2026, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη διερεύνηση της υπόθεσης. Οι αστυνομικοί, αφού συνέλεξαν και αξιολόγησαν τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, κατάφεραν να εξακριβώσουν τη δράση της 46χρονης και να την εντοπίσουν σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία της, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν συνολικά 910 γραμμάρια ηρωίνης. Μετά τον εντοπισμό της ποσότητας των ναρκωτικών, η γυναίκα συνελήφθη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η 46χρονη είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιες αλλά και άλλες αξιόποινες πράξεις. Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.