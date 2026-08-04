Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου στις Αρχές του Ρεθύμνου, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα στην περιοχή του Κουμπέ.

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 40 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός φέροντας σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στο ενδεχόμενο ο θανάσιμος τραυματισμός να προκλήθηκε έπειτα από πτώση από ύψος. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Ρεθύμνου, σύμφωνα με το creta24.gr.