Η διαμάχη για ένα κτήμα που έχει μετατραπεί σε «μήλο της έριδος» στάθηκε η αφορμή για να οδηγηθεί ένας 60χρονος ιερέας στα κρατητήρια, λίγες ώρες πριν την Ανάσταση. Η καταγγελία της 52χρονης εν διαστάσει συζύγου του σε χωριό στο Ηράκλειο, δεν αφορούσε μόνο τις διαρκείς εντάσεις μεταξύ τους, αλλά περιλάμβανε μέχρι και κατηγορίες για… επιδρομές στα ζώα της οικογένειας.

Η διαμάχη για το κτήμα και η «επιδρομή» στα ζώα

Στο επίκεντρο της υπόθεσης, όπως αναφέρει το cretalive βρίσκεται ένα αγρόκτημα που αποτελεί το μόνιμο σημείο τριβής του πρώην ζευγαριού. Η 52χρονη σύζυγος, μητέρα των δύο παιδιών του, υποστηρίζει πως ο ιερέας παραβιάζει συστηματικά τον χώρο, ενώ χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα και απειλές.

Σύμφωνα με την καταγγελία της: «κλέβει τα αυγά από τις κότες και τα κουνέλια» ενώ υποστηρίζει πως ο 60χρονος, ο οποίος πλέον συζεί με άλλη γυναίκα, συμπεριφέρεται με ακραίο τρόπο, αδιαφορώντας για την ψυχική υγεία των παιδιών τους. Από την πλευρά του, ο κληρικός αρνείται κάθε κατηγορία, επιμένοντας πως το κτήμα του ανήκει και πως εκείνος είναι που φροντίζει τα οικόσιτα ζώα.

«Μας χτύπησε για να του δώσουμε τα χωράφια»

Οι μαρτυρίες των δύο παιδιών της οικογένειας στην προανάκριση προκαλούν αίσθηση. Το μεγαλύτερο παιδί περιέγραψε περιστατικά σωματικής βίας, υποστηρίζοντας πως ο πατέρας τους είχε χτυπήσει τη μητέρα τους στο στήθος και την είχε χαστουκίσει, με σκοπό να την εξαναγκάσει να του μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία.

Το μικρότερο παιδί υποστήριξε πως ο 60χρονος δεν δίστασε να το χτυπήσει με δύναμη στο πρόσωπο, όταν εκείνο τόλμησε να του πει πως όφειλε να τους φροντίζει αφού ήταν ακόμη ανήλικο.

Το «οπλοστάσιο» και τα ιερά κειμήλια

Η σύλληψη του ιερέα στο Ηράκλειο συνοδεύτηκε από έρευνα της αστυνομίας, η οποία έφερε στο φως απρόσμενα ευρήματα. Στο σπίτι του εντοπίστηκαν τρία κυνηγετικά όπλα με ληγμένες άδειες εδώ και μια δεκαετία, αεροβόλα, φυσίγγια, κροτίδες, αλλά και αντικείμενα που χρήζουν αρχαιολογικής εκτίμησης. Μεταξύ αυτών, εικόνες, παλαιά πετρώδη κομμάτια και ένα οστεοφυλάκιο με λείψανα Αγίων.

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για αυτοδικία, ενδοοικογενειακή απειλή και σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Το Αυτόφωρο Ηρακλείου ανέβαλε την εκδίκαση για τον Ιούνιο, επιβάλλοντας στον ιερέα τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει τη σύζυγό του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Ο συνήγορος του ιερέα, κ. Γιάννης Σπανάκης, ανέφερε για την εξέλιξη της υπόθεσης στο τοπικό μέσο:

«Εκφράζω την πεποίθηση του ότι η κατοχή των κυνηγετικών όπλων των οποίων δεν ανανεώθηκε η άδεια καθώς και των άλλων όπλων και αντικειμένων που υπάγονται στο νόμο περί όπλων, θα κριθεί ακαταλόγιστη και μη τιμωρητέα λόγω συγγνωστής νομικής πλάνης, όπως επίσης μετά την επίλυση των διαφορών που όξυναν τις σχέσεις των δύο πλευρών, θα υπάρξει νέα βάση αξιολόγησης σχετικά με τις κατηγορίες ενδοοικογενειακού χαρακτήρα που θα καταπέσουν, όπως πιστεύουμε, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης».