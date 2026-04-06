Στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου Κρήτης αναβιώνει εκ νέου σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα η υπόθεση του εμπρησμού από μία ηλικιωμένη γυναίκα που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και το πανελλήνιο. Η ηλικιωμένη έβαλε φωτιά στο σπίτι που ζούσε με τον κατάκοιτο σύζυγό της για να βάλει τέλος στο μαρτύριο που βίωναν.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Πατρίς η γυναίκα πριν το περιστατικό πήρε τηλέφωνο την κόρη της και της είπε: «Σ’ ευχαριστώ πολύ παιδί μου για τη βοήθεια που μας πρόσφερες και που μας φρόντιζες. Να είσαι καλά εσύ και η οικογένειά σου και τα παιδιά σου. Εμείς με τον μπαμπά θα είμαστε εντάξει εκεί που θα πάμε και μην ανησυχείς».

Στη συνέχεια η ηλικιωμένη, έκλεισε όλες τις πόρτες του σπιτιού της, περιέχυσε εύφλεκτο υγρό και έθεσε φωτιά, η οποία επεκτάθηκε τάχιστα στο υπόλοιπο σπίτι. Λίγο αργότερα, κατέφτασε στο σπίτι τους το παιδί τους -που είχε ανησυχήσει με την προηγούμενη συνομιλία τους και την απότομη διακοπή της- και με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής έγινε προσπάθεια να τους απεγκλωβίσουν και να τους διασώσουν.

Οι ηλικιωμένοι βρίσκονταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και είχαν υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, στο αναπνευστικό σύστημα και στο υπόλοιπο σώμα από τη φωτιά και τον πυκνό καπνό.

Η ηλικιωμένη εμφάνιζε αυτοκαταστροφικές και ετεροκαταστροφικές τάσεις, και η ενέργειά της, του να θέσει τέλος στη ζωή της ίδιας και του συζύγου της, φάνταζε λύτρωση τόσο από τα οικογενειακά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, όσο και από τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζαν οι δύο ηλικιωμένοι.

Για 15 ημέρες νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ ο σύζυγός της

Το ζευγάρι των ηλικιωμένων μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τον άνδρα να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ελαφρύτερα η σύζυγός του.

Ο άντρας νοσηλεύτηκε για περίπου 15 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είπε πως εκείνη έβαλε φωτιά στο σπίτι για να βάλει τέλος στη ζωή του βασανισμένου συζύγου της, αλλά και στη δική της. Δεν είχε άλλο κουράγιο να συνεχίσει. Η δραματική αυτή αποκάλυψη είχε ως αποτέλεσμα να διαταχθεί η σύλληψή της και ούσα νοσηλευόμενη, φρουρούνταν στην κλινική όπου βρισκόταν.

Τι λέει η δικηγόρος της ηλικιωμένης

Η δικηγόρος, Μαρίνα Παναγιωτάκη-Μπόλλα επεσήμανε: «Εν προκειμένω έχω τον δύσκολο ρόλο της υπεράσπισης της κατηγορουμένης, αντιμέτωπη με τη βαριά κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της πράξης του εμπρησμού. Το επόμενο διάστημα έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις, απολογούμενη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου για το τραγικό περιστατικό. Σε κάθε περίπτωση τον τελικό λόγο, έχει η δικαιοσύνη η οποία συνεκτιμώντας τις συγκεκριμένες περιστάσεις τέλεσης της πράξης σε συνδυασμό με τις εν γένει συνθήκες και την προσωπικότητα της κατηγορουμένης θα οδηγεί σε μία πρωτοβάθμια κρίση».