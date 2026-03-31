Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε η ΠΟΕΔΗΝ, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της φύλαξης των νοσοκομείων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στο νοσοκομείο της Σύρου, στις 20 Μαρτίου και συγκεκριμένα στη βραδινή βάρδια, ένα άτομο καταδίωκε με μαχαίρι ασθενή που ήρθε στα επείγοντα για παροχή πρώτων βοηθειών. Όπως αναφέρεται, «η νοσηλεύτρια των επειγόντων πρόλαβε και έκλεισε την πόρτα των επειγόντων και δεν κατάφερε να πλησιάσει».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΠΟΕΔΗΝ ζητά την επανασύσταση του προσωπικού ασφαλείας, που είναι ειδικό σώμα της αστυνομίας, του οποίου οι υπάλληλοι προσλαμβάνονται στα νοσοκομεία μέσω της αστυνομίας, έχοντας ειδική εκπαίδευση και δικαίωμα προστασίας των ασθενών και του προσωπικού.

Η καταγγελία

«Πολλές φορές έχουμε καταγγείλει περιστατικά βίας σε βάρος του προσωπικού των νοσοκομείων, κέντρων υγείας, ΕΚΑΒ, από ασθενείς και συνοδούς.

Έχει πολλές φορές απειληθεί η ζωή συναδέλφων από βίαιες επιθέσεις ξυλοδαρμού, αλλά και από επιθέσεις με μαχαίρια, πιστόλια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα.

Από τύχη έως τώρα δεν θρηνήσαμε νεκρούς συναδέλφους. Έχουμε, όμως, σοβαρούς τραυματισμούς.

Το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου Σύρου καταγγέλλει ότι στις 20/03/2026, στη βραδινή βάρδια, ένα άτομο καταδίωκε με μαχαίρι ασθενή που ήρθε στα επείγοντα για παροχή πρώτων βοηθειών και ευτυχώς νοσηλεύτρια των επειγόντων πρόλαβε και έκλεισε την πόρτα των επειγόντων και δεν κατάφερε να πλησιάσει.

Παρότι τροποποιήθηκε και αυστηροποιήθηκε ο νόμος, οι διοικήσεις των νοσοκομείων αποφεύγουν να υποβάλλουν μηνύσεις στα άτομα που προκαλούν επεισόδια, ζητώντας από τα θύματα εργαζόμενους να υποβάλλουν μηνύσεις.

Αυτό είναι απαράδεκτο, γιατί έτσι στοχοποιούνται οι συνάδελφοι και οι οικογένειές τους. Επίσης, οι νομικοί σύμβουλοι των νοσοκομείων δεν αναλαμβάνουν τη νομική υποστήριξη των εργαζομένων. Θα πρέπει να υπάρξει σαφής εντολή από τον υπουργό Υγείας, οι διοικήσεις να υποβάλλουν αμέσως μηνυτήριες αναφορές στα άτομα που προκαλούν επεισόδια και οι νομικοί σύμβουλοι να υπερασπίζονται τους εργαζόμενους δωρεάν.

Επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της φύλαξης των νοσοκομείων.

Ζητάμε την επανασύσταση του προσωπικού ασφαλείας, που είναι ειδικό σώμα της αστυνομίας, του οποίου οι υπάλληλοι προσλαμβάνονται στα νοσοκομεία μέσω της αστυνομίας, έχοντας ειδική εκπαίδευση και δικαίωμα προστασίας των ασθενών και του προσωπικού.

Οι security που υπηρετούν σήμερα δεν έχουν το δικαίωμα να αγγίξουν τα άτομα που προκαλούν επεισόδια. Καλείται η αστυνομία, αλλά μέχρι να φτάσουν στα νοσοκομεία το κακό έχει γίνει».