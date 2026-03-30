Ποινή 4 ετών στον ανεξάρτητο βουλευτή Κωνσταντίνο Φλώρο για το βίαιο επεισόδιο με θύμα τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο.

Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο πρώην βουλευτής των «Σπαρτιατών» και νυν ανεξάρτητος, Κωνσταντίνος Φλώρος για τη βίαιη επίθεση στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο, έξω από την Ολομέλεια της Βουλής.

Το δικαστήριο αναγνώρισε, μόνο, το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στον κατηγορούμενο για το κακούργημα της άσκησης βίας κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του και κατά πλειοψηφία (5-2) του επέβαλε ποινή φυλάκισης 4 ετών , με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη. Επιπλέον , επιβλήθηκαν στον βουλευτή δικαστικά έξοδα 1.600 ευρώ.

Ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο . «Αυτές οι συμπεριφορές μέσα στη Βουλή μας λυπούν όλους» ανέφερε , μεταξύ άλλων, στην αγόρευση του.

Ο κ. Φλωρος ,νωρίτερα, στην απολογία του έκανε λόγο για «ατυχή στιγμή» και «λανθασμένη αντίδραση εκ μέρους του» και ισχυρίστηκε πως δέχθηκε χυδαία υβριστική επίθεση κατά της μητέρας του από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης.

« Ενήργησα με απερισκεψία, ορμώμενος από τα όσα άκουσα για τη μητέρα μου, ήταν λάθος η αντίδραση μου, δεν περίμενα να ζήσω τέτοιες στιγμές στο ελληνικό κοινοβούλιο όταν δέχθηκα απρόκλητη επίθεση για τη μητέρα μου», ανέφερε.