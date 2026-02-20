«Ατζαμής» κλέφτης στο Αρκαλοχώρι φοβήθηκε από τον συναγερμό που χτύπησε σε κατάστημα που μπήκε, με αποτέλεσμα να του πέσουν τα κλοπιμαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν στις 2.30 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν ένας άνδρας διέρρηξε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη που βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο του Αρκαλοχωρίου.

Ο δράστης μπήκε μέσα στο κατάστημα και άρπαξε αρκετά κινητά τηλέφωνα. Ωστόσο, όταν έφευγε, άθελά του, έσπασε σε χίλια κομμάτια την εξωτερική τζαμαρία, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.

Ο ίδιος φοβήθηκε και του έπεσαν τα κλοπιμαία κάτω, ενώ στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ο λοστός και κάποια από τα κινητά τηλέφωνα.