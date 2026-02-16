Έντονο προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση που διαμορφώνεται γύρω από την παραβατικότητα ανηλίκων, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, στην οποία γίνεται λόγος για διαδοχικά σοβαρά περιστατικά βίας, που καταλήγουν στα μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κατάσταση «ξέφυγε», καθώς χθες προσήλθε στο Παίδων Αγίας Σοφίας 15χρονος τραυματισμένος με μαχαίρι από συνομήλικό του. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Γουδή, με τον ανήλικο να φέρει τραύμα στην ωμοπλάτη από μαχαιριά. Ο 15χρονος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου και, σύμφωνα με την ενημέρωση, βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Την ίδια ημέρα, ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων καταγράφηκε, καθώς 14χρονο αγόρι μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός στο Παίδων Αγίας Σοφίας, τραυματισμένο στο κεφάλι ύστερα από άγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικό του. Ο ανήλικος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική και επίσης βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Η ΠΟΕΔΗΝ υπενθυμίζει ότι την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε ακόμη μία τραγωδία, όταν τρία ανήλικα παιδιά οδηγούσαν αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ένα από τα παιδιά εκσφενδονίστηκε από το όχημα, προφανώς χωρίς να φορά ζώνη ασφαλείας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, στα δύο μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας καταγράφονται πλέον συχνά περιστατικά παραβατικότητας μεταξύ ανηλίκων, τα οποία εμφανίζονται αυξανόμενα, παρά τις δημόσιες δηλώσεις και δεσμεύσεις. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως «μάστιγα» για την κοινωνία, με την ΠΟΕΔΗΝ να επισημαίνει ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα περιορισμού.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, τα μέτρα αυτά αφορούν το σύνολο της κοινωνίας και ειδικότερα τις οικογένειες, τα σχολεία και το κράτος κοινωνικής προστασίας.

Η ανακοίνωση κλείνει με έντονη ανησυχία για το μέλλον, σημειώνοντας ότι είναι βέβαιο πως «θα υπάρξουν και χειρότερα», εφόσον, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, κράτος κοινωνικής προστασίας, οικογένειες και σχολεία «κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου».