Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το «φως» και αφορούν την αδελφοκτονία που σημειώθηκε στο χωριό Μάρθα του δήμου Βιάννου στην Κρήτη. Αφορμή του καβγά που άναψε τα αίματα φαίνεται να ήταν τα κλειδιά ενός αυτοκινήτου ενώ το φονικό έγινε μέσα σε μόλις 15 λεπτά.

Ο 64χρονος το Σάββατο 14/2 πήρε τηλέφωνο το αστυνομικό τμήμα Βιάννου και μίλησε με τις αρχές στις 8 παρά δέκα (το βράδυ) λέγοντας πως τσακώνεται έντονα με τον αδερφό του γιατί δεν του δίνει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

Οι αστυνομικοί πριν κλείσει το τηλέφωνο άκουσαν τον 67χρονο να λέει πως δεν είχε στην κατοχή του τα κλειδιά, ωστόσο – όπως αναφέρεται στη δικογραφία – «κατά την παύση της επικοινωνίας που επακολούθησε, δίχως τον τερματισμό της, έγινε αντιληπτή η κλιμάκωση του επεισοδίου».

Το σπίτι που έγινε το φονικό

Αυτός ήταν και ο λόγος που περιπολικό της αστυνομίας έσπευσε στο σπίτι των δύο αδερφών. Ένας αστυνομικός έφτασε στο σπίτι στις 20:05, ένα δηλαδή τέταρτο μετά το τηλεφώνημα, χρόνος ο οποίος φαίνεται πως ήταν αρκετός για να δολοφονηθεί ο 67χρονος.

Οι πολλαπλές μαχαιριές στον λαιμό και το μαχαίρι που έμεινε καρφωμένο στην κοιλιά

Πολλαπλές ήταν οι μαχαιριές που κατάφερε ο 64χρονος στον λαιμό του αδερφού του αμέσως μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του όπως μεταδίδει το patris.gr.

Όπως επισημαίνει στη δικογραφία, ο 64χρονος «ομολόγησε την τέλεση της πράξης, και δήλωσε ότι κατά την εξέλιξη της μεταξύ τους διένεξης, άσκησε σε βάρος του θύματος φυσική σωματική βία με επανειλημμένα χτυπήματα, με χέρια και πόδια, ιδίως στην περιοχή της κεφαλής και εν συνεχεία επανειλημμένες πλήξεις με μαχαίρι στο τράχηλο προκαλώντας αιμορραγία, ενώ καταληκτικά έπληξε το θύμα στην κοιλιακή χώρα δίχως να αφαιρέσει το όργανο που χρησιμοποίησε από το σώμα του θύματος.

Ο δράστης είπε επίσης ότι αιτία των ανωτέρω πράξεων ήταν η εν γένει στάση και άρνηση του θύματος να παραδώσει τα κλειδιά εκκίνησης του οχήματος που κατείχε, θεωρώντας ότι το θύμα τα διατηρεί στην κατοχή του – καθώς και ότι των πράξεών του είχε προηγηθεί η βιαιοπραγία του θύματος εναντίον του».

Τα κλειδιά ήταν στο δωμάτιο του αδελφοκτόνου

Η τραγική ειρωνεία στο περιστατικό ήταν πως τα κλειδιά, που ήταν η αφορμή για την έναρξη του καυγά, ήταν στο δωμάτιο του αδελφοκτόνου.

Ειδικότερα, στη δικογραφία αναφέρεται: «τα κλειδιά του οχήματος που είχαν αποτελέσει την αφορμή του επεισοδίου εντοπίστηκαν στην επιφάνεια του τραπεζιού στο πάνω σπίτι που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος».

Αύριο απολογείται ο 64χρονος

Ο αδελφοκτόνος την Κυριακή 15/2 το μεσημέρι πέρασε το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και ενδοοικογενειακή βία.

Ο 64χρονος στη συνέχεια βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία με αποτέλεσμα να απολογηθεί το πρωί αύριο, Τρίτη 17/2.