Σοβαρό λεκτικό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε περιφερειακό Γυμνάσιο των Τρικάλων, προκαλώντας αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα και οδηγώντας τελικά στην προσαγωγή της γιαγιάς ενός μαθητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, η γυναίκα μετέβη στο σχολείο προκειμένου να παραλάβει τη βαθμολογία του τετραμήνου του εγγονού της. Ωστόσο, για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, η συζήτηση με τη διεύθυνση του σχολείου εξελίχθηκε σε έντονη φραστική επίθεση. Όπως αναφέρουν πηγές, η γυναίκα φέρεται να εξαπέλυσε λεκτική επίθεση εναντίον της διεύθυνσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση στον χώρο.

Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή της γυναίκας. Η ίδια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, όπου προσήλθαν και οι γονείς του μαθητή.