Σκηνές που θυμίζουν καταδίωξη σε κινηματογραφική ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, με πρωταγωνιστή έναν ανήλικο που οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδες και χωρίς να φοράει κράνος. Οι σκηνές καταδίωξης διαδραματίστηκαν στην οδό Αχαρνών, λίγα λεπτά μετά τις έξι και μισή το απόγευμα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η εκπομπή Live News, μία μηχανή με οδηγό έναν ανήλικο διαγράφει τρελή πορεία μέσα στο στενό. Τη μηχανή ακολουθεί ένα περιπολικό και μία μηχανή της αστυνομίας, που κυνηγούν τον 16χρονο, ο οποίος προσπαθεί να ξεφύγει αλλά τελικά πέφτει πάνω σε διερχόμενο όχημα.

Καρέ-καρέ η καταδίωξη του ανήλικου

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί που βρίσκονταν στην οδό Αχαρνών έκαναν σήμα στον 16χρονο να σταματήσει τη μηχανή για να του κάνουν έλεγχο. Η μηχανή που οδηγούσε δεν είχε πινακίδα και ο ίδιος δεν φορούσε κράνος. Ο ανήλικος δεν σταμάτησε και προσπάθησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Βλέποντας την προσπάθεια του ανήλικου οδηγού να διαφύγει, ένας αστυνομικός με μηχανή άρχισε να τον καταδιώκει και κατάφερε να τον ακινητοποιήσει στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Ηπείρου, με τη συνδρομή περιπολικού της Άμεσης Δράσης.

Στρυμωγμένος ο ανήλικος οδηγός, επιχείρησε αριστερό ελιγμό με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη πάνω στην ακινητοποιημένη μοτοσικλέτα του αστυνομικού. Κατά το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ο αστυνομικός ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών «401».

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο ανήλικος οδηγούσε μοτοσυκλέτα που είχε δηλωθεί κλεμμένη από τις 8 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή των Εξαρχείων. Ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Δείτε το βίντεο με την κινηματογραφική καταδίωξη: