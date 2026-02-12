Επεισοδιακή ήταν η καταδίωξη 16χρονου που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και κατέληξε στον ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικού και στη σύλληψη του δράστη.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Τετάρτη 11/2 στις 18:20 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Τροχαίας Αττικής, έκαναν σήμα σε μοτοσικλέτα να σταματήσει για έλεγχο, αλλά ο οδηγός της ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.

Τον καταδίωξαν όμως δικυκλιστές της Ομάδας και στη διασταύρωση των οδών Αχαρνών και Ηπείρου κατάφεραν, με τη συνδρομή περιπολικού, να τον εγκλωβίσουν.

Ο νεαρός όμως και πάλι έκανε έναν ελιγμό και έπεσε πάνω σε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της Τροχαίας, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά έναν από τους αστυνομικούς.

Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι ημεδαπός, γεννηθείς το 2010, ενώ ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί την περασμένη Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2026, από την περιοχή των Εξαρχείων.