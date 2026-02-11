Ένα σοκαριστικό βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό ανηλίκου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από ομάδα περίπου δέκα ατόμων, είδε το φως της δημοσιότητας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιοποίησε η ertnews.gr, τα δέκα άτομα πέφτουν πάνω του, τον εγκλωβίζουν πάνω σε ένα αυτοκίνητο και τον χτυπούν με απίστευτη αγριότητα.

Στη συνέχεια βγαίνουν θαμώνες από παρακείμενο μαγαζί προκειμένου να τους χωρίσουν, αλλά όλοι οι εμπλεκόμενοι εξαφανίστηκαν αμέσως.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει γίνει κάποια μήνυση στις αστυνομικές Αρχές, ενώ το θύμα έχει μικροτραυματισμούς.