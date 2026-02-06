Ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας πριν κατηγορηθεί για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, σχολίαζε αρνητικά τους κατασκόπους.

Ο στρατιωτικός που ασχολούνταν με ζητήματα κυβερνοασφάλειας έγραφε εκτενώς και σύμφωνα με το Live News, υποστήριζε για τους κατασκόπους:

«Οι κακόβουλοι παράγοντες ζουν ανάμεσά μας – δουλεύουμε μαζί τους. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να τους λάβει σοβαρά υπόψη και να τους περιορίσει. Οι insiders αποτελούν κρίσιμο πόρο, κι όσοι είναι κακόβουλοι μπορούν να αποβούν σημαντική απειλή για κάθε επιχείρηση, αν υποτιμηθούν».

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο 54χρονος προχωρούσε άνετα στο διαδίκτυο σε αναζητήσεις και αναφορές στη δουλειά του, σαν να απασχολούνταν στην ελεύθερη αγορά και όχι σαν να ήταν εν ενεργεία στρατιωτικός.