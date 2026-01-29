Χωρίς την παρουσία δικηγόρου απολογήθηκε ο 45χρονος, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα δολοφόνησε τον πατέρα του, έξω από το σπίτι τους στη Γλυφάδα.

Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία, παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου δυο ώρες και αμέσως μετά ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί στο ψυχιατρείο, είχε σκοτώσει με τον ίδιο τρόπο και τη μητέρα του, το 2014. Στον καθ’ ομολογίαν δράστη, 1που έχει βαρύ ψυχιατρικό παρελθόν, το δικαστήριο είχε αναγνωρίσει μειωμένο καταλογισμό, γεγονός που «έσπασε» τα ισόβια με τα οποία ήταν αντιμέτωπος και σηματοδότησε τη μείωση της ποινής του.

Ο 45χρονος, σήμερα, κατηγορούμενος, εξέτισε την ποινή του στο Ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, όπου παρέμεινε περίπου τέσσερα χρόνια όταν αποφυλακίστηκε με όρους. Οι ψυχίατροι είχαν κρίνει ότι πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθείται ψυχιατρικά, ζητώντας την ακούσια νοσηλεία του.

Ο κατηγορούμενος νοσηλεύθηκε στο Δρομοκαΐτειο, μέχρι να δοθεί από εκεί το «πράσινο» φως για να ολοκληρωθεί ο εγκλεισμός του.