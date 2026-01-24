Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το επεισόδιο που έγινε το πρωί του Σαββάτου (24.01.2026) έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια με έναν άνδρα να παρασύρει μια γυναίκα με το αυτοκίνητό του, ήρθαν στη δημοσιότητα.

Το πρώτο δείχνει τον άνδρα να έχει πάρει το δέμα από τα ΕΛΤΑ, να μπαίνει στο αυτοκίνητό του με την υπάλληλο να τρέχει πίσω του, ενώ μόλις ξεκινάει το όχημα, η γυναίκα ακολουθεί με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίζει.

Το δεύτερο είναι από διαφορετική λήψη και δείχνει την αρχή του επεισοδίου.

Ο άνδρας μετά από λίγη ώρα επέστρεψε στο σημείο, όπου και συνελήφθη, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι έχει σπάσει το χέρι της.

Σε ό,τι αφορά το επεισόδιο, τα ΕΛΤΑ με ανακοίνωσή τους καταδίκασαν το γεγονός και τονίζουν ότι η ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

«Τα ΕΛΤΑ καταδικάζουν απερίφραστα κάθε μορφή βίας και δηλώνουν τη μηδενική ανοχή τους σε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και των πολιτών» τονίζουν σε ανακοίνωσή τους τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, αναφορικά με το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier, στο Χαλάνδρι.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διαδικασία παράδοσης δέματος, κατά το οποίο πελάτης αποχώρησε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη επιβεβαίωση παραλαβής. Κατά την προσπάθεια του συνεργάτη να τον αποτρέψει, υπήρξε επαφή με το όχημά του πελάτη, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθη, ενώ το άτομο που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ιατρική αξιολόγηση.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως η διοίκηση βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του συνεργάτη της, παρέχοντας κάθε αναγκαία υποστήριξη, καθώς και ότι τα ΕΛΤΑ συνεργάζονται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

