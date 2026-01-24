Βίντεο από το περιστατικό με την παράσυρση της υπαλλήλου από τα ΕΛΤΑ Βριλησσίων βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Το επεισόδιο έγινε το πρωί του Σαββάτου (24.01.2026) έξω από υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια με έναν άνδρα να παρασύρει μια γυναίκα με το αυτοκίνητό του.

Στην αρχή του βίντεο φαίνεται ο άντρας να βγαίνει από το υποκατάστημα, να πηγαίνει στο αυτοκίνητό του.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, διακρίνεται και η υπάλληλος των ΕΛΤΑ να τρέχει ανάμεσα σε παρκαρισμένα οχήματα, ώστε να του δώσει το χαρτί παραλαβής για να το υπογράψει.

Το όχημα ξεκινάει και την τραβάει μαζί του στο πλάι, με συνέπεια να την τραυματίσει ελαφρά.

Ο άνδρας μετά από λίγη ώρα επέστρεψε στο σημείο, όπου και συνελήφθη, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.