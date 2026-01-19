Σε δηλώσεις για το έγκλημα στο Αγρίνιο προχώρησε φίλος του δράστη, αναφέροντας ότι θύτης και θύμα είχαν διαρκώς προβλήματα μεταξύ τους.

Ο άνδρας είπε στις «Αποκαλύψεις» πως ο δράστης τον πήρε τηλέφωνο αμέσως μετά το έγκλημα και ότι ήταν σε έξαλλη κατάσταση.

«Μου είπε ότι έγινε κάτι, τον χτύπησα, μπορεί να τον σκότωσα, μου είπε. Εγώ τρελάθηκα, δεν κατάλαβα παρακάτω τι έγινε. Ήταν 10 και κάτι… Τρελαμένο τον άκουσα, αυτές οι καταστάσεις είναι ακραίες. Ήταν πρόβλημα αυτό, είχε πρόβλημα συνεχόμενο και ο μεν και ο σκοτωμένος, είχε άλλα θέματα και αυτός είχε φόβο, κυνηγιόντουσαν. Εγώ δεν είμαι από το χωριό, αλλά ο Κώστας όντως τον κυνηγούσε, τον φόβιζε, του δημιουργούσε θέματα συνέχεια. Ενδεχομένως, να ήθελε να γίνει αυτό το χτύπημα, αλλά όχι να σκοτωθούνε. Δεν το περίμενε κανείς αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο φίλος του δράστη.

«Το πρωί ίσως να ήθελε να τον γρατσουνίσει κάπως για να μπορέσει να τον βάλει μέσα, με δικηγόρους… είχε δυνατότητες. Ο άλλος ήταν αδύναμος οικονομικά, αυτή είναι η γνώμη η δική μου, χωρίς να γνωρίζω κάτι άλλο. Αυτό το παιδί είχε κλειστεί στο σπίτι του, μπορεί να έκανε ένα λάθος και να έχει γίνει μπέρδεμα με τη γυναίκα του, που ήταν πολύ φίλοι, αλλά μετά μαζεύτηκε σπίτι του. Κλειδώθηκε το παιδί, δεν τον ενοχλούσε πουθενά. Ενοχλούσε ο άλλος για τους λόγους τους γνωστούς», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Ήταν κλεισμένος στο σπίτι (σ.σ. ο δράστης) για να μη συμβεί αυτό που συνέβη και δεν το απέφυγε τελικά. Όταν είμαστε δύο φίλοι και ο ένας είναι παντρεμένος και ο άλλος είναι ελεύθερος και είναι μέσα στο σπίτι συνέχεια και συνάπτει σχέση με τη γυναίκα, αυτό είναι θέμα, χοντρό θέμα. Αλλά ο άνθρωπος έκατσε κότα μετά, δεν ξαναενόχλησε. Δεν ενοχλούσε, έκανε το λάθος αυτό που ήταν τεράστιο», πρόσθεσε στη συνέχεια.