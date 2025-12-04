Βίντεο-ντοκουμέντο, που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, φαίνεται πως παρουσιάζει νέα στοιχεία για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, καθώς αποκαλύπτει την παρουσία και τρίτου οχήματος, το οποίο φαίνεται να παραβιάζει πινακίδα «STOP».

Σήμερα απολογείται ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 24χρονος ενώ τραυματίστηκε σοβαρά ένα ακόμη άτομο. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και είχε κάνει χρήση κοκαΐνης.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το νέο στοιχείο ενδέχεται να επηρεάσει την εξέλιξη της υπόθεσης.

Χθες ζήτησε νέα προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί σήμερα, μετά την ανάλυση δείγματος αίματος που επιβεβαίωσε τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ πριν από το δυστύχημα. Παραμένει άγνωστο αν θα επικαλεστεί πως έκανε ελιγμούς για να αποφύγει το τρίτο όχημα, με αποτέλεσμα να προκληθεί η σύγκρουση.

Ο 29χρονος φέρεται να κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.