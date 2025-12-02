Φρίκη προκάλεσε ο ισχυρισμός μιας μητέρας, η οποία προσπάθησε να καταγγείλει έναν παιδόφιλο που παρενοχλούσε το 10χρονο παιδί της και ο αστυνομικός που είχε υπηρεσία, σύμφωνα με την ίδια, την απέτρεψε.

Μάλιστα της είπε ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να τον μπλοκάρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτός θα σταματήσει.

Μιλώντας για το περιστατικό η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε πως επικοινώνησε με την υπηρεσία και ενημερώθηκε για το τι ακριβώς συνέβη, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό της μητέρας πως ο αστυνομικός την απέτρεψε να κάνει καταγγελία.

«Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι υποδείχθηκε στη γυναίκα να σταματήσει να έχει πρόσβαση το ανήλικο παιδί της στα social media, ενώ ενημερώθηκε πως δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί ο δράστης αν δεν γίνει καταγγελία», είπε συγκεκριμένα στον ΑΝΤ1.

«Παροτρύνθηκε να κάνει την καταγγελία αλλά δεν δέχτηκε γιατί θεωρούσε ότι ο δράστης μπορεί να ταυτοποιηθεί και να συλληφθεί άμεσα», συνέχισε η κ. Δημογλίδου, ενώ εξηγώντας τη διαδικασία είπε πως ήταν απαραίτητη η καταγγελία για να ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας και να δοθούν στοιχεία από τον λογαριασμό του ανθρώπου που παρενοχλούσε τη 10χρονη.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα με καλυμμένα χαρακτηριστικά μίλησε χθες στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», αναφέροντας ότι η 10χρονη κόρη της δημιούργησε λογαριασμό σε διαδικτυακή πλατφόρμα και μία εβδομάδα αργότερα δέχτηκε μηνύματα από έναν ενήλικα.

«Θέλω να χ… Στείλε μου μια φωτογραφία σου, πήγαινε στο μπάνιο… Εγώ θα βλέπω απλά, αν θες σου μιλάω κιόλας», είναι μερικά από τα φρικιαστικά μηνύματα που έστειλε.

Το παιδί ενημέρωσε αμέσως τη μητέρα του και εκείνη, προσποιούμενη την κόρη της, άρχισε να επικοινωνεί μαζί του για να τον παγιδεύσει. Μόλις συγκέντρωσε τα απαραίτητα στοιχεία, επικοινώνησε με τις αρχές, οι οποίες έδωσαν οδηγίες για να προχωρήσει σε καταγγελία.

Όταν επισκέφθηκε την Ασφάλεια όμως, σύμφωνα με την ίδια, ο αστυνομικός την απέτρεψε.

«Ξέρεις πόσοι ανώμαλοι κυκλοφορούν; Θα πάρει ένα χρόνο τουλάχιστον… Κάνε τον μπλοκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν θα ξαναστείλει», φέρεται να της είπε.

Η γυναίκα, όπως είπε, τρομαγμένη επικοινώνησε ξανά με τις αρχές και έμαθε ότι έπρεπε να επαναλάβει τη διαδικασία, πιθανώς πάλι με τον ίδιο αστυνομικό.