Συναγερμός έχει σημάνει από το απόγευμα της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου για τον εντοπισμό μίας ηλικιωμένης γυναίκας, περίπου 90 ετών, η οποία αγνοείται από το χωριό Σκεπαστή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας στη βόρεια Εύβοια.

Η δήλωση της εξαφάνισης έγινε επίσημα το μεσημέρι της Τρίτης, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές για την οργάνωση μιας μεγάλης επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Σκεπαστής, Σταύρο Ζούτσο, από την πρώτη στιγμή στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αλλά και αρκετές εθελοντικές ομάδες που έσπευσαν να συνδράμουν.

Οπως αναφέρει το evianews.com, πολλοί κάτοικοι του χωριού και των γύρω περιοχών έχουν επίσης ενταχθεί στις προσπάθειες, αναζητώντας οποιοδήποτε ίχνος της ηλικιωμένης.

Η γυναίκα πάσχει από άνοια, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για την ασφάλεια της και καθιστά τον εντοπισμό της άκρως επείγοντα.

Η τελευταία φορά που την είδαν ήταν το απόγευμα της Δευτέρας, στην πλατεία του χωριού.

Οι αρχές απευθύνουν θερμή έκκληση σε όποιον πολίτη γνωρίζει ή έχει αντιληφθεί οτιδήποτε σχετικό να ενημερώσει άμεσα την Αστυνομία, καθώς κάθε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την ασφαλή επιστροφή της ηλικιωμένης.

Όλο το χωριό παραμένει σε αγωνία, ελπίζοντας σε ένα θετικό νέο όσο συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης γυναίκας.