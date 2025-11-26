Για σεξουαλική παρενόχληση σε πέντε ανήλικα αγόρια καταγγέλθηκε ιερέας στη Θεσσαλονίκη, για τον οποίο έχει σχηματιστεί δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 47χρονο που λειτουργεί σε χωριό του νομού Θεσσαλονίκης, όπου καταγγέλθηκε ότι έγιναν οι πράξεις τον Αύγουστο του 2024. «Προσποιούμενος σωματικούς πόνους και εκμεταλλευόμενος τις αγνές προθέσεις των παθόντων, προέβαινε τόσο με χειρονομίες όσο και λεκτικά, σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τα ανήλικα αγόρια, ηλικίας από 12 έως 15 ετών, απευθύνθηκαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ακολούθησε έρευνα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Όπως ανέφεραν κατά την εξέτασή τους από ειδικούς, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν -ανάλογα με την περίπτωση- σε καφενείο και σε σπίτι.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 47χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.