Νέο περιστατικό ανήλικης βίας σημειώθηκε στο Αίγιο όταν δύο νεαροί 15 και 18 ετών επιτέθηκαν άγρια σε 17χρονο.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος των δύο δραστών για σωματικές βλάβες, απειλή και εξύβριση.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας ενός 17χρονου, την οποίο δημοσιοποίησε η ΕΡΤ, οι δύο κατηγορούμενοι, το μεσημέρι της 18ης Νοεμβρίου, επιτέθηκαν στον ανήλικο γιο της, γρονθοκοπώντας και κλοτσώντας τον σε όλο το σώμα.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σωματικές βλάβες, ενώ παράλληλα οι δράστες τον εξύβρισαν και τον απείλησαν.