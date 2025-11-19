Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου θα περάσουν και πάλι αύριο οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, στην Αράχωβα, καθώς ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ωστόσο δεν απολογήθηκαν καθώς ζήτησαν επιπλέον χρόνο για να προετοιμάσουν την υπεράσπιση τους.

Οι Αρχές εκτιμούν πως για τη δολοφονία Λάλα το Σάββατο 1/11/2025 είχε υπογραφεί «χρυσό» συμβόλαιο θανάτου ύψους 300.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το θύμα είχε δεχθεί και πάλι επίθεση τον Μάιο του 2025 από την οποία κατάφερε να γλιτώσει και για το λόγο αυτό έπαιρνε μέτρα προστασίας.